fot. Marty Jean-Louis / Alamy Na zdjęciu: Clement Lenglet

Atletico pracuje nad transferem z Barcelony

Atletico Madryt tego lata robi wszystko, aby znów dołączyć do grona kandydatów do mistrzostwa Hiszpanii. Sfinalizowano już transfery Robina Le Normanda i Alexandra Sorlotha, a lada moment swoje kontrakty podpiszą także Julian Alvarez i Conor Gallagher. Na tym nie koniec, bowiem są jeszcze pozycje, które wymagają uzupełnień. Latem szeregi madryckiego klubu opuściło aż trzech środkowych obrońców – Mario Hermoso, Stefan Savić i Gabriel Paulista. Formacja defensywna przechodzi prawdziwą rewolucję, więc sprowadzenie jedynie Le Normanda nie będzie wystarczające. Atletico intensywnie pracuje nad pozyskaniem jeszcze jednego defensora. Wśród potencjalnych nabytków wymieniano chociażby Davida Hancko czy Piere’a Hincapie. Na ten moment faworytem do przeprowadzki jest jednak Clement Lenglet, który nie ma przyszłości w Barcelonie.

Blaugrana dąży do pożegnania Francuza, który nie jest już tak istotnym zawodnikiem, jak jeszcze kilka lat temu. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Aston Villi, a wcześniej występował także dla Tottenhamu. Wartość 29-latka drastycznie spadła, więc Atletico Madryt nie musi liczyć się ze zbyt dużym wydatkiem. Obie strony prowadzą zaawansowane rozmowy, a do porozumienia coraz bliżej. Los Rojiblancos traktują ten transfer jako bezpieczny i zdecydowanie tańszy od wymienionych wcześniej Hincapie i Hancko.

Tema central zurdo para el Atlético de Madrid.



🇸🇰 El club rojiblanco sigue teniendo a Dávid Hancko como prioridad, pero necesita recortar distancias con el Feyenoord.



🇪🇨 Piero Hincapié es otro nombre que gusta mucho. Opción sobre la mesa.



🇫🇷 Clément Lenglet es la solución… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2024

Wcześniej Lenglet był łączony z Villarrealem, który niezbyt optymistycznie patrzy na ewentualną realizację tego ruchu. Francuzowi zdecydowanie bliżej do Atletico Madryt.