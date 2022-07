PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Hiszpańska Marca twierdzi, że Frenkie de Jong nigdy nie był tematem rozmów pomiędzy Barceloną i Chelsea. Jest to sprzeczne z informacjami podawanymi przez inne media sugerujące, że Holender może trafić na Stamford Bridge.

Frenkie de Jong nie trafi do Chelsea

Marca twierdzi, że Holender nigdy nie był tematem rozmów pomiędzy Barcą i Chelsea

Katalończycy liczą natomiast na transfer Azpilicuety i Alonso

Chelsea jednak nie chce de Jonga?

Temat transferu Frenkie de Jonga jest wałkowany już od kilku tygodni. Jednak Holender zawsze był wymieniany w kontekście transferu do Manchesteru United. Pomocnik Barcelony nie chce jednak przenosić się na Old Trafford i rezygnować z gry w Lidze Mistrzów, mimo, iż oba kluby osiągnęły już porozumienie w sprawie warunków transferu.

W ostatnim czasie pojawiły się także spekulacje sugerujące, że de Jong może trafić do Chelsea. Argument w kontekście transferu pomocnika do Londynu był ten sam. Barcelona poszukuje funduszy na letnie wzmocnienia, jednak media sugerowały, ze zawodnik będzie bardziej skłonny do tego ruchu ze względu na możliwość gry w Lidze Mistrzów.

Tym doniesieniom zaprzecza jednak hiszpańska Marca, która informuje o spotkaniu przedstawicieli obu klubów. Dziennikarze tej gazety twierdzą, że Holender nigdy nie był tematem rozmów pomiędzy Barceloną i Chelsea, a ewentualny transfer de Jonga do zespołu Thomasa Tuchela jest wyssany z palca.

Marca informuje natomiast, że pierwsze spotkanie obu stron miało charakter zapoznawczy i nie rozmawiano na żadne konkretne tematy. Marca sugeruje, że przedstawiciele Barcelony liczą, iż wspólna kolacja ułatwi im późniejsze negocjacje w sprawie transferu Marcosa Alonso i Cesara Azpilicuety. Obaj defensorzy znajdują się na celowniku Dumy Katalonii, która ma nadzieję, że londyńczycy nie zażądają za wcześniej wspomnianą dwójkę zbyt dużych pieniędzy.

Zobacz również: Chelsea spróbuje podkraść defensora Manchesterowi City