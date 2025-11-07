PSG zagięło parol na wielki talent. Ogromna konkurencja

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ayyoub Bouaddi na radarze Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain słynie z tego, że często podbiera utalentowanych zawodników swoim ligowym rywalom. W ostatnich latach na Parc des Princes trafili między innymi Lucas Chevalier (24-letni bramkarz z LOSC Lille) oraz Desire Doue (20-letni skrzydłowy ze Stade Rennes). Obaj piłkarze szybko odnaleźli się w Paryżu i stali się ważnymi postaciami w drużynie mistrza Francji, co tylko potwierdza skuteczność transferowej strategii PSG.

Niewykluczone, że klub ze stolicy już wkrótce sięgnie po kolejnego perspektywicznego zawodnika z Ligue 1. Jak informuje serwis „AfricaFoot”, zainteresowanie paryskiego giganta wzbudził bowiem Ayyoub Bouaddi. 18-letni pomocnik od dłuższego czasu imponuje formą w barwach wspomnianego LOSC Lille, a jego dynamiczny styl gry i dojrzałość taktyczna sprawiają, że uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia we Francji.

O Bouaddiego rywalizują także inne europejskie potęgi, w tym Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus, AC Milan oraz Real Madryt. Młodzieżowy reprezentant Francji marokańskiego pochodzenia na boiskach Ligue 1 rozegrał dotychczas 44 mecze i zanotował 2 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 186 centymetrów piłkarza na około 30 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych nastolatków w lidze francuskiej. Kontrakt pomocnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2027 roku.