Arsenal, Liverpool i Chelsea monitorują sytuację francuskiej perełki

Ayyoub Bouaddi to jeden z największych talentów we Francji. Postępy 17-letniego pomocnika monitorują skauci Arsenalu, Liverpoolu i Chelsea - uważa CaughtOffside.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi pod lupą angielskich gigantów

Pomimo młodego wieku i małego doświadczenia, Ayyoub Bouaddi jest bardzo ważnym piłkarzem Lille. 17-letni pomocnik już przed sezonem 2023/2024 został członkiem pierwszego zespołu Mastifów, a w trwającej kampanii odgrywa decydującą rolę. Nic więc dziwnego, że młodzieżowy reprezentant Francji wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Zdolnego zawodnika pod lupą mają m.in. giganci Premier League.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “CaughtOffside.com” wynika, że sytuację Ayyouba Bouaddiego bacznie monitorują takie kluby jak Arsenal, Chelsea i Liverpool. Kanonierzy, Niebiescy oraz Czerwoni słyną ze sprowadzania perspektywicznych piłkarzy, a w ten schemat bez wątpienia wpisuje się gwiazdka Lille. Mierzący 186 centymetrów pomocnik zdążył już pokazać się ze świetnej strony zarówno w Ligue 1, jak i Lidze Mistrzów.

Ayyoub Bouaddi przeprowadził się do akademii czterokrotnego mistrza Francji w lipcu 2021 roku. Młodzieniec swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w AFC Creil. Dotychczasowy bilans Ayyouba Bouaddiego w pierwszej drużynie Lille wygląda następująco – 33 spotkania oraz 2 asysty. Aktualny kontrakt zdolnego gracza z popularnymi Les Dogues obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.