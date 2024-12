Paul Pogba na pewno nie dołączy do OGC Nice. Dyrektor sportowy francuskiego klubu wykluczył taką możliwość w wywiadzie udzielonym dziennikowi L'Equipe.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Nicea wykluczyła transfer Pogby. Nie stać jej

W tym momencie Paul Pogba nie może grać z powodu dyskwalifikacji za stosowanie środka dopingującego. Zawieszenie doświadczonego pomocnika zostało jednak skrócone z czterech lat do osiemnastu miesięcy. To oznacza, że 31-latek w styczniu 2025 roku rozpocznie treningi, zaś do gry w oficjalnym meczu będzie mógł wrócić kilka tygodni później, a mianowicie w marcu. Przypomnijmy, że mistrz świata nie jest już piłkarzem Juventusu, z którym rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Mierzący 191 centymetrów zawodnik jest więc łakomym kąskiem na rynku transferowym, ponieważ można go sprowadzić bez kwoty odstępnego. Media przymierzają 91-krotnego reprezentanta Francji do takich zespołów jak Inter Miami, Los Angeles Galaxy, Olympique Marsylia czy OGC Nice. Wygląda na to, że ten ostatni klub ostatecznie nie powalczy o podpis byłego piłkarza angielskiego Manchesteru United.

Dyrektor sportowy ekipy z Lazurowego Wybrzeża przyznał w rozmowie z dziennikiem “L’Equipe”, że drużyna z Allianz Riviery nie ma większych szans na pozyskanie pomocnika.

– Będąc całkowicie szczerym, nie sądzę, abyśmy mieli obecnie możliwość sprowadzenia Paula Pogby do Nicei. Myślę, że wiele klubów będzie przyglądać się jego sytuacji, nawet jeśli minęło sporo czasu, odkąd po raz ostatni wybiegł na boisko. Uważam, iż zapanuje duża konkurencja i według mnie nie jesteśmy w stanie walczyć o pozyskanie zawodnika takiego kalibru do naszego zespołu – powiedział Florian Maurice.