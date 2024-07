fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Aymeric Laporty otwarty na transfer do Realu Madryt

Real Madryt w trakcie trwającego okna transferowe planuje przede wszystkim wzmocnić skład w defensywie. To na dzisiaj priorytet dla sterników Los Blancos. Szczególnie po tym, jak z klubem pożegnał się Nacho. Wydawało się, że kwestią czasu jest, kiedy z Realem zwiąże swoją przyszłość Leny Yoro z Lille. Plany klubu z La Liga pokrzyżował jednak Manchester United.

Defensa Central przekonuje natomiast, że aktualnie prezydent Królewskich Florentino Perez stara się analizować temat związany z ewentualnym transferem z udziałem Aymerica Laporte. Reprezentant Hiszpanii aktualnie broni barw Al-Nassr. Niemniej po wygraniu mistrzostwa Europy ma zamiar wrócić do Europy. Sam zainteresowany wypowiedział się ostatnio na temat medialnych doniesień o ewentualnym transferze związanym z powrotem do Hiszpanii, co miało ujawnić otoczenie piłkarza. Zawodnik miał przekazać, że jeśli będzie kontakt ze strony Realu, to przemyśli temat. – Jeśli do mnie zadzwonią, to będzie można się nad tym zastanowić – miał powiedzieć Laporte, nie zamykając sobie jednocześnie drzwi przed ewentualnym transferem do giganta ligi hiszpańskiej.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Jasne jest, że władze Los Blancos są zdecydowane, aby wzmocnić się w obronie. Chociaż są też przygotowani na scenariusz, jeśli finalnie nie uda się nikogo pozyskać w obronie. Gdyby władzom Realu udało się sfinalizować transakcję z udziałem 30-latka, to klub zyskałby natychmiast niezbędne doświadczenie i jakość.

Laporte ma kontrakt ważny z Al-Nassr do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 20 milionów euro.

Czytaj więcej: Real Madryt podjął decyzję po fiasku rozmów w sprawie Leny’ego Yoro