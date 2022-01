Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang uzyskał już negatywny wynik testu na Covid, więc wkrótce powinien zagrać w Pucharze Narodów Afryki. Co ciekawe, podczas zgrupowania Gabonu piłkarz został sfotografowany w koszulce Arsenalu. Wygląda na to, że 32-latek wciąż utożsamia się z klubem, który w grudniu poważnie go ukarał.

Aubameyang złamał w grudniu klubowy regulamin Arsenalu

Piłkarz został surowo ukarany i stracił opaskę kapitana

Wydawało się, że to jego koniec w ekipie Kanonierów, ale widocznie jeszcze nie wszystko jest przesądzone

Aubameyang nie chce odchodzić z Arsenalu?

Dziś Arsenal jest w zupełnie innym położeniu niż na starcie sezonu 2021/22. Po pierwszych kolejkach Kanonierzy zamykali stawkę i mało kto wierzył, że zimą klub uplasuje się na czwartej lokacie. Powrót do Ligi Mistrzów jest coraz bliżej, dlatego każdy z piłkarzy ma chrapkę na jak najlepszy wynik na koniec ligowych zmagań.

Jeszcze nie tak dawno w oczach Mikela Artety drastycznie stracił Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk dostał zgodę na załatwienie służbowych spraw, ale zlekceważył umowę i wrócił później niż zapowiadał. To rozwścieczyło Hiszpana, który automatycznie zesłał 32-latka do rezerw, odbierając mu przy tym opaskę kapitana. Do tego napastnik nie zagrał żadnego spotkania pod koniec 2021 r., więc wydawało się, że zimą odejdzie do innego klubu.

Aubameyang seen in Arsenal shirt for first time since axe as he poses at Afcon https://t.co/pp4fqJtuY4 — Sun Sport (@SunSport) January 11, 2022

Tymczasem, kiedy saga z jego udziałem trwa w najlepsze, Aubameyang zrobił sobie zdjęcie właśnie w koszulce The Gunners. Reprezentant Gabonu podpał jeszcze przed startem Pucharu Narodów Afryki, gdy przyjechał na zgrupowanie po imprezie w Dubaju. Wraz z dobrymi wspomnieniami z Arabii Saudyjskiej przywiózł też Covid, stąd musiał trafić na kwarantanne i nie zagrał w pierwszym starciu na turnieju.

Fotka trafiła do sieci, a na twarzy Aubameyagna widoczny jest spory uśmiech. Być może to tylko przypadek, ale z drugiej strony gracz mógł zrozumieć, że to Arsenal zawsze będzie większy od piłkarza. Dlatego, niewykluczony jest powrót 32-latka do Londynu po imprezie w Kamerunie.

