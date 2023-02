PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang nie należy do ulubieńców Grahama Pottera. Mimo tego, jak donosi The Telegraph, Gabończyk odrzucił zainteresowanie z MLS i zamierza walczyć o miejsce w składzie Chelsea.

Pierre-Emerick Aubameyang nie chce odchodzić z Chelsea w zimie

Napastnik odrzucił zainteresowanie z MLS

Gabończyk zamierza walczyć o miejsce w składzie The Blues

Aubameyang zostaje w Londynie

Pierre-Emerick Aubameyang woli zostać w Londynie do końca sezonu i walczyć o miejsce w Chelsea, niż przenieść się na wypożyczenie do Los Angeles, twierdzi The Telegraph. Natomiast Barcelona, Atletico Madryt i AC Milan rozważają kontakt z otoczeniem Gabończyka, który nie znalazł się w kadrze The Blues na fazę pucharową Lig Mistrzów, by w lecie przekonać go do odejścia ze Stamford Bridge.

Chelsea prowadziła rozmowy z Los Angeles FC w sprawie przejścia Aubameyanga do MLS, ale napastnik uważa, że nie jest to odpowiedni moment w jego karierze na wyjazd do Ameryki. Reprezentant Gabonu jest świadomy zainteresowania europejskich ekip, ale obecnie chce pracować tak ciężko, jak to możliwe i jest zdeterminowany, aby zrobić wszystko, co w jego mocy, aby walczyć o miejsce w jedenastce The Blues.

🚨 Pierre-Emerick Aubameyang will snub a move to the MLS and fight for his place at Chelsea.



Barcelona, Atlético Madrid and AC Milan are all interested in the striker.



(Source: Daily Telegraph) pic.twitter.com/wzEbYa8OaZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 11, 2023

Aubameyang wrócił do treningów w poniedziałek w tym tygodniu i został pochwalony za swoją postawę przez Grahama Pottera. Były snajper Borussii i Arsenalu wciąż czuje, że jest zdolny do gry w jednym z najlepszych klubów w Europie i jest świadomy, że na transfer do MLS jest dla niego jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie.