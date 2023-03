Wydaje się, że to ostatnie miesiące Pierre'a-Emericka Aubameyanga w Chelsea. 33-latek podczas letniego okna raczej wyjedzie z Londynu, a w jego kierunku spogląda m.in. Atletico Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang jest przymierzany do Atletico

Gabończyk nie jest ulubieńcem Pottera

Napastnik może wrócić do Hiszpanii

Atletico zainteresowane Aubameyangiem

Atletico Madryt śledzi sytuację Pierre’a-Emericka Aubameyanga, który latem będzie miał szansę na powrót do Hiszpanii – dowiedział się Matteo Moretto. Środkowy napastnik jest łączony również z powrotem do FC Barcelony, gdzie grał od stycznia do września 2022 roku.

73-krotny reprezentant Gabonu po dobrym okresie na Camp Nou zdecydował się zaakceptować ofertę złożoną mu przez Chelsea, która zapłaciła za snajpera 12 milionów euro. Dotychczasowa przygoda byłego piłkarza Arsenalu na Stamford Bridge nie jest jednak udana.

33-latka do Londynu ściągał jeszcze Thomas Tuchel, a Graham Potter nie daje napastnikowi zbyt wielu szans. Transfer atakującego podczas letniego okienka jest niemal pewny.

Pierre-Emerick Aubameyang w 19 meczach trwających rozgrywek strzelił 3 bramki i zanotował 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 7 milionów euro.