PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Los Angeles FC wystosowało ofertę w sprawie Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Choć Gabończyk nie znajduje się w planach Chelsea, amerykański klub obawia się, że nie zdoła przekonać napastnika do przenosin.

Pierre-Emerick Aubameyang nie znalazł się w kadrze Chelsea na wiosenne mecze Ligi Mistrzów

Gabończyk szukał zimą odejścia z Anglii, ale nie dopiął swego

Zainteresowanie napastnikiem wyraża Los Angeles FC. Klub MLS obawia się jednak, że nie zdoła przekonać gracza do najprawdopodobniej krótkiego wyjazdu do Ameryki

Los Angeles FC traci nadzieję wobec Aubameyanga

Pierre-Emerick Aubameyang zdaje sobie sprawę, że nie ma przyszłości w Chelsea. Niedawno klub wykreślił Gabończyka z listy graczy powołanych na wiosenne mecze Ligi Mistrzów. To wyraźny znak, sugerujący marginalizowanie roli doświadczonego napastnika w rundzie rewanżowej. Jak również to, że The Blues sprowadzili zimą aż ośmiu nowych piłkarzy, w tym wszechstronnego atakującego, Joao Felixa.

W styczniu sprowadzeniem Aubameyanga interesowały się FC Barcelona oraz Atletico Madryt. Blaugranę zahamowało Finansowe Fair Play. Z kolei na drodze przenosin na Civitas Metropolitano stanęły przepisy FIFA, wedle których piłkarz nie może podczas jednego sezonu reprezentować barw trzech różnych zespołów.

Skusić Gabończyka do transferu próbuje Los Angeles FC. Po przejściu Garetha Bale’a na emeryturę, zdobywcy Pucharu MLS szukają nowego lidera oraz gwiazdy. Amerykanie wysłali ofertę, ale spodziewają się, że trudno będzie przekonać 33-latka do transferu, który może okazać się zaledwie krótkim wypożyczeniem. Im dłużej napastnik zwleka z odpowiedzią, tym bardziej rośnie niepokój po stronie LAFC.

Aubameyang rozegrał w tym sezonie 17 spotkań dla Chelsea. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

Czytaj więcej: Pięć poważnych ofert za Manchester United.

West Ham Chelsea 3.40 3.30 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2023 07:37 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.