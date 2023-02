PressFocus Na zdjęciu: Old Trafford

Na przyszły piątek przypada “miękki” deadline w sprawie składania ofert kupna Manchesteru United. Daily Mail przekonuje, że na ten moment w grze jest pięciu poważnie zainteresowanych zakupem wielkiego angielskiego klubu.

Rodzina Glazerów zamierza sprzedać Manchester United

Na ten moment jest pięciu poważnych graczy w grze o wielki angielski klub

Wśród zainteresowanych są Katarczycy, Saudyjczycy czy najbogatszy Brytyjczyk

Manchester United coraz bliżej zmiany właściciela

Na piątek Manchester United wyznaczył pierwszy termin, do którego zainteresowani kupnem klubu powinni zgłosić swoje oferty. Jak donosi Daily Mail, na ten moment w grze o jeden z największych klubów na świecie jest pięciu poważnych kupców.

Sportsmail niedawno informowało o intratnej ofercie ze strony katarskich inwestorów – co ciekawe, podobno niezwiązanych z Paris Saint-Germain. Teraz wiemy już, że będą oni musieli wygrać walkę z co najmniej czterema innymi zainteresowanymi. Pojawiła się też oferta ze Stanów Zjednoczonych. Już wcześniej swój projekt przejęcia klubu przedstawił też wieloletni kibic Czerwonych Diabłów i jednocześnie najbogatszy Brytyjczyk – sir Jim Radcliffe. Klub z Old Trafford przejąć chcą też inwestorzy z Arabii Saudyjskiej. Ci uzyskali dostęp do głębokich danych instytucji, w których zamieszczono wszelkie finansowe raporty. Autor piątej oferty pozostaje nieznany.

Podobno Glazerowie oczekują za swoją własność aż sześć miliardów funtów, choć oficjalnie nie podali ceny. Są też otwarci na dwie formy oddania klubu. Pierwsza jest prosta – zainteresowany przeleje gotówkę, a w zamian dostanie udziały w klubie. Druga, z kolei, zakłada złożone partnerstwo handlowe, w ramach którego zostałaby zapewniona również specjalistyczna wiedza w takich obszarach, jak media i handel detaliczny. Glazerowie zdają sobie jednak sprawę, że mogłoby to być źle odebrane przez fanów. Ci oczekują jak najszybszego usunięcia się tej rodziny z życia Manchesteru United.

