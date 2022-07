PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Enrique Cerezo stanowczo zaprzeczył medialnym spekulacjom dotyczącym transferu Cristiano Ronaldo do ekipy ze stolicy Hiszpanii. Prezes Atletico Madryt zastanawia się, kto mógł wymyśleć taki absurdalne doniesienia.

Prezes Atletico Madryt stanowczo zaprzeczył możliwemu dołączeniu Ronaldo do Atletico Madryt

Cerezo zastanawia się, kto wymyśla takie plotki

Rojiblancos to kolejny klub, który odrzucił możliwość transferu Portugalczyka

Czy Ronaldo znajdzie klub, który go chce?

Cristiano Ronaldo chciałby opuścić Manchester United, by móc grać w Lidze Mistrzów. Portugalczyk opuścił trzy tygodnie przygotowań do nowego sezonu ze względu na sprawy osobiste, które według mediów polegały na szukaniu nowego klubu, co ostatecznie się napastnikowi United nie udało. We wtorek gracz wrócił do ośrodka treningowego Czerwonych Diabłów, aby rozpocząć rozmowy na temat jego przyszłości. Mówi się, że Ronaldo ostatecznie może pozostać na Old Trafford.

Wcześniej jednak, gdy wyczerpały się plotki łączące Ronaldo z Bayernem Monachium, Chelsea czy Sportingiem Lizbona – wszystkie te kluby oficjalnie zdementowały pogłoski o możliwym transferze Portugalczyka – gracz został powiązany z Atletico Madryt. W mediach można było przeczytać, że chce go Diego Simeone, a klub jest w stanie poświęcić kilku zawodników, aby sfinalizować ten ruch.

Tym medialnym spekulacjom zdziwienia nie krył prezes Atletico Madryt. – Nie wiem, kto wymyślił tę historię o Cristiano Ronaldo w Atletico Madryt. To zdecydowanie nieprawda – i jest to praktycznie niemożliwe – powiedział Enrique Cerezo.

Atletico Madrid president Enrique Cerezo: “I don’t know who invented this story about Cristiano Ronaldo to Atletico Madrid. It’s definitely not true”. 🚨⚪️🔴 #Atleti



“It’s practically impossible for him to come to Atletico de Madrid”, tells @partidazocope. pic.twitter.com/gYJLPek4pC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

To definitywnie wyklucza transfer Cristiano Ronaldo do kolejnego klubu. Wydaje się, że opcja pozostania napastnika na Old Trafford, o czym piszą niektóre brytyjskie media, jest coraz bardziej prawdopodobna, nie względu na to, że Portugalczyk zmienił zdanie, ale właśnie dlatego, że nie ma chętnych, którzy chcieliby go sprowadzić.

Zobacz także: Cristiano Ronaldo straci miejsce w składzie Manchesteru United?