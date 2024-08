Atletico podniosło cenę za swoją gwiazdę

Atletico Madryt nie wiąże planów na przyszłość z Joao Felixem. Ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał serwis Chelsea News, odnoszące się do sumy transferowej za piłkarza.

fot. RTC FOTO / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt oczekuje 60 milionów euro za Joao Felixa

Atletico Madryt jest w trakcie przygotowań do nowej kampanii. Lada moment stołeczna ekipa zacznie zmagania ligowe. Tymczasem władze klubu wciąż pracują nad budową kadry drużyny na sezon 2024/2025. Ciekawe wieści przekazał serwis Chelsea News na temat Joao Felixa.

Portugalski zawodnik od jakiegoś czasu łączony jest z przeprowadzką do klubu ze Stamford Bridge. Tajemnicą poliszynela jest, że Chelsea jest gotowa przeznaczyć na transakcję z udziałem zawodnika mniej więcej 35 milionów euro. Tymczasem wspominane wyżej źródło przekonuje, że Atletico zażądało za swojego gracza 60 milionów euro. To może wpłynąć na to, że rozmowy między stronami nie są już tak dynamiczne, jak wcześniej.

Jednocześnie wciąż nieznany jest los Connora Gallaghera, który miał zasilić szeregi Los Colchoneros. Najbliższe godziny mają mieć zatem kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu rozmów w sprawie wymienionych graczy. Wygląda na to, że ewentualne transakcje będą uzależnione od tego, czy przedstawiciel Premier League zdecyduje się na poprawienie swojej oferty za Portugalczyka, którego rynkowa wartość jest szacowana na 30 milionów euro.

Chelsea już w najbliższą niedzielę zmierzy się w hicie pierwszej kolejki ligi angielskiej z Manchesterem City. Z kolei Atletico w najbliższy poniedziałek zagra w pierwszej serii gier La Liga z Villarreal.

