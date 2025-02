Atletico obserwuje zawodnika Bundesligi. Simeone chce wzmocnić defensywę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Obrońca Borussii Dortmund na celowniku Atletico

Atletico Madryt kontynuuje przygotowania do następnego sezonu. Klub skierował swoją uwagę na Waldemara Antona, obrońcę Borussii Dortmund. Los Colchoneros chcą wzmocnić defensywę. 28-letni Niemiec miałby być idealnym kandydatem do składu Diego Simeone.

Anton stał się kluczową postacią w defensywie Dortmundu, mimo że zespół zmaga się z niestabilną formą w Bundeslidze. Kontrakt obrońcy obowiązuje do 2028 roku, ale jego świetne występy przyciągnęły uwagę kilku europejskich gigantów. Oprócz Atletico zainteresowanie wykazują Bayer Leverkusen oraz Liverpool, co może utrudnić negocjacje.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Hiszpański klub liczy jednak, że uda się przekonać zawodnika do przenosin na Metropolitano. Simeone ceni u Antona jego solidność i wszechstronność w defensywie. Są to cechy idealnie pasujące do jego taktyki.

Atletico chce utrzymać swój skład na najwyższym poziomie, a transfer Antona miałby im w tym pomóc. Najbliższe okienko transferowe będzie kluczowe dla przyszłości niemieckiego stopera. Nie wiadomo jednak czy Hiszpanom uda się wygrać rywalizację z innymi zainteresowanymi zespołami.

7-krotny reprezentant Niemiec w przeszłości występował w innym zespole Bundesligi, VfB Stuttgarcie. Pierwsze kroki w seniorskiej karierze stawiał w Hannoverze.

Zobacz także: PSG zainteresowane gwiazdą Atletico. Możliwy hitowy transfer