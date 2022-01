PressFocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta i Theo Hernandez

Atletico Madryt rozpoczęło już poszukiwania zawodnika, który wypełniłby lukę w drużynie po odejściu Kierana Trippiera. Na celowniku hiszpańskiego klubu znalazł się kapitan londyńskiej Chelsea Cesar Azpilicueta, który do tej pory był łączony przede wszystkim z Barceloną.

Po odejściu Kierana Trippiera na prawej stronie defensywy Atletico Madryt powstanie dziura

Atletico szuka już zawodnika, który mógłby ją załatać

Jednym z kandydatów jest piłkarz, który łączony jest także z Barceloną

Trippier odejdzie z Atletico

Atletico Madryt do rozglądania się za nowym prawym obrońcą zmusiły nabierające tempa rozmowy na temat transferu Kierana Trippiera do Newcastle United. Reprezentant Anglii jest podobno zdecydowany na powrót do Premier League, a do finalizacji transferu może dojść w ciągu kilku najbliższych dni.

Pogodzony z odejściem defensora wydaje się być Diego Simeone. – On jest wyjątkowy i dał nam wiele. To od niego będzie zależało, co się stanie. Chcemy, aby został i będziemy starać się go zatrzymać, ale w życiu nie można nikogo powstrzymywać – powiedział argentyński szkoleniowiec Atletico, cytowany przez AS.

Rozmowy między Newcastle i Atletico zostały w ostatnich dniach zintensyfikowane i wszystko wskazuje na to, że zakończą się finalizacją transferu. W międzyczasie władze klubu zaczęły już poszukiwania następcy angielskiego obrońcy.

Atletico wygra wyścig z Barceloną o Azpilicuetę?

Jak informuje AS, na celowniku Atletico znalazł się doświadczony reprezentant Hiszpanii Cesar Azpilicueta. 32-latkowi z końcem obecnego sezonu wygasa obecna umowa z Chelsea, której jest kapitanem i na razie nie zdecydował się na jej przedłużenie. Zamiast tego poważnie rozważa powrót do Hiszpanii.

W ostatnich dniach najczęściej mówiło się o jego możliwych przenosinach do Barcelony, która również poszukuje wzmocnień na kolejny sezon, ale kataloński klub nie spieszy się z finalizacją rozmów. Niewykluczone więc, że do gry wkroczy teraz Atletico i uprzedzi Dumę Katalonii. Tym bardziej, że Chelsea jest gotowa na rozmowy w sprawie jego sprzedaży już podczas styczniowego okna transferowego.

