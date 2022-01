PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata i Giovanni Di Lorenzo

FC Barcelona może być zmuszona do rozglądania się za innym napastnikiem. Władze Juventusu mają być zirytowane zachowaniem katalońskiego klubu i chcą zamierzają zatrzymać w zespole Alvaro Moratę, którego do Hiszpanii chciał sprowadzić Xavi Hernandez.

Transfer Alvaro Moraty do Barcelony stanął pod znakiem zapytania

Hiszpańskiego zawodnika do stolicy Katalonii nie chce oddawać Massimiliano Allegri

Władze włoskiego klubu są także zirytowane zachowaniem trenera Barcelony

Juventus nie chce oddać Moraty do Barcelony

Alvaro Morata w ostatnich dniach był mocno łączony z powrotem do ojczyzny. Według medialnych doniesień miał nawet dojść do porozumienia z Barceloną w sprawie warunków indywidualnego transferu. Napastnik jest bowiem świadomy, że raczej nie ma szans na pozostanie w Juventusie po zakończeniu obecnego sezonu i już teraz chciałby zmienić barwy klubowe.

Inne stanowisko zajmuje jednak szkoleniowiec Juventusu Massimiliano Allegri. Jak informuje Sky Sport Italia trener Starej Damy chce zatrzymać Moratę w zespole, a władze klubu nie kryją rozczarowania postępowaniem Barcelony, bowiem jej trener Xavi Hernandez kontaktował się z piłkarzem bez zgody klubu.

Juventus mógłby być skłonny pozwolić Moracie na odejście, ale pod warunkiem znalezienia wartościowego następcy. To może być jednak bardzo trudne ze względu na problemy finansowe klubu i mocno ograniczony budżet transferowy. Z przenosinami do Turynu łączony był Mauro Icardi, ale Stara Dama nie może pozwolić sobie na jego wykupienie z Paris Saint-Germain. Argentyńczyk do Turynu mógł trafić jedynie na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupienia lub obowiązkowym wykupem, ale na takie rozwiązanie niekoniecznie chce zgodzić się PSG.

