Joao Felix, który ostatnio grał na wypożyczeniu w Barcelonie, wrócił już do Atletico Madryt. Stołeczny klub wycenił go na 60 milionów euro - przekonuje hiszpańska gazeta MARCA.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix dostępny za 60 milionów euro. Co na to FC Barcelona?

Joao Felix w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Barcelonie. Portugalski napastnik wrócił już jednak do Atletico Madryt, które czeka na oferty za swojego piłkarza, żeby definitywnie go sprzedać. Jak podaje hiszpański dziennik “MARCA”, włodarze stołecznego klubu wycenili 24-latka na 60 milionów euro.

Właśnie tyle trzeba zapłacić za 41-krotnego reprezentanta Portugalii, aby sprowadzić zawodnika na zasadzie transferu definitywnego. Wydaje się więc, że Dumy Katalonii nie będzie stać na wykup Joao Felixa. Barca byłaby zainteresowana ponownym wypożyczeniem piłkarza, ale to nie satysfakcjonuje madryckiej ekipy.

Warto dodać, że priorytetem transferowym Barcelony w tym momencie jest Nico Williams z Athleticu Bilbao, za którego trzeba wyłożyć na stół podobne pieniądze. Wybór Blaugrany jest zatem prosty.

Jak donosi portugalska gazeta “Correio de Manha”, Joao Felix znalazł się na celowniku Benfiki Lizbona. Dla atakującego byłby to wielki powrót do tego zespołu z ojczyzny. Propozycja władz Orłów opiewa na 30 milionów euro, przy czym Atletico zachowałoby 50% praw do karty zawodniczej napastnika.

24-latek jest łączony również z kilkoma angielskimi klubami. Mówi się, że sytuację Joao Felixa bacznie monitorują włodarze Arsenalu oraz Aston Villi. Jego przyszłość powinna wyjaśnić się jeszcze w lipcu.