Chelsea ma nadzieję, że Cole Palmer będzie grał w londyńskim zespole przez wiele lat. Włodarze The Blues szykują podwyżkę za świetną postawę dla reprezentanta Anglii - podaje Daily Telegraph.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea chce docenić Cole’a Palmera. Gwiazda otrzyma podwyżkę

Cole Palmer był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Chelsea w sezonie 2023/2024. 22-letni ofensywny pomocnik zakończył tę kampanię z 25 golami i 15 asystami w 45 rozegranych spotkaniach. 9-krotny reprezentant Anglii błysnął również na tegorocznych mistrzostwach Europy, choć jego bramka w finale przeciwko Hiszpanii ostatecznie nic nie dała, ponieważ Synowie Albionu przegrali 1:2.

Włodarze Chelsea zdają sobie sprawę, że mają w swoich szeregach wyjątkowego piłkarza, dlatego planują jak najlepiej zadbać o przyszłość Cole’a Palmera. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski dziennik “Daily Telegraph” The Blues liczą, że 22-latek pozostanie na Stamford Bridge przez następne dziesięć lat. Do tego gwiazdę ma przekonać znaczna podwyżka.

Londyński zespół chce nagrodzić swojego zawodnika za doskonałą postawę w jego pierwszej kampanii. Przypomnijmy, że Cole Palmer dołączył do Chelsea we wrześniu 2023 roku. Wychowanek Manchesteru City kosztował około 47 milionów euro i jak się później okazało, The Blues ubili świetny interes.

Fachowy serwis “Transfermarkt” obecnie szacuje wartość angielskiego pomocnika na 80 milionów euro. Aktualny kontrakt gwiazdora z Niebieskimi obowiązuje do czerwca 2030 roku, a klub z Londynu ma opcję przedłużenia umowy piłkarza o kolejny sezon. Chelsea być może skorzysta z tego zapisu.