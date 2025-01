Atletico Madryt rozważa transfer wewnątrz ligi. Chcą prawego obrońcę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt mysli o pozyskaniu Jesusa Areso z Osasuny

Jesus Areso to prawy obrońca Osasuny. 25-latek znalazł się na celowniku Atletico Madryt. Klub obserwuje jego rozwój, planując wzmocnienie składu w przyszłości. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku. Zawodnik z prowincji Nawarra może być atrakcyjną opcją dla Los Colchoneros na letnie okienko, zwłaszcza że jego wartość rynkowa wynosi około ośmiu milionów euro.

Hiszpan ugruntował swoją pozycję w drużynie Osasuny dzięki swojemu zaangażowaniu, fizyczności, solidności w obronie, a także grze ofensywnej. To spowodowało, że jest jednym z wyróżniających się zawodników w La Lidze, co przyciągnęło uwagę większych klubów. W międzyczasie Osasuna stara się przedłużyć jego kontrakt, by zabezpieczyć jednego ze swoich najbardziej obiecujących piłkarzy.

Cena nie jest zbyt wygórowana. Dodatkowo jest sprawdzonym zawodnikiem na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii.

Z kolei Osasuna dąży do zatrzymania swojego obrońcy na dłużej. Jeśli jednak nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, klub może być zmuszony do sprzedaży hiszpańskiego defensora w letnim okienku transferowym.

Kluczowe decyzje dotyczące przyszłości Areso mają zapaść w najbliższych tygodniach. Wydaje się jednak, że piłkarz jest na dobrej drodze, by wkrótce opuścić Osasunę i przejść do innego klubu.

