Barcelona zatrzyma gwiazdę? Miał odejść, wkrótce może podpisać nowy kontrakt

Associated Press / Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Deco

Optymizm w Barcelonie

W piątek miało odbyć się spotkanie pomiędzy agentami Ronalda Araujo a FC Barceloną, którego celem było sfinalizowanie ustaleń zawartych wcześniej przez Urugwajczyka i dyrektora sportowego Barcelony, Deco.

Podczas spotkania Deco przedstawił plan, jaki klub ma wobec przyszłości piłkarza. Poza podwyżką pensji podkreślił, że Ronald Araujo jest kluczowym elementem projektu FC Barcelony. Blaugrana chce przedłużyć obecny kontrakt 25-latka, który wygasa w 2026 roku, do co najmniej 2030 roku.

W ramach oferty przedłużenia kontraktu kataloński klub zaproponował także niższą klauzulę wykupu, która pozwoliłaby Araujo na odejście latem, nawet po podpisaniu nowej umowy. Jego obecna klauzula wykupu wynosząca miliard euro mogłaby zostać obniżona do bardziej realistycznej kwoty, która umożliwi transfer do czołowego klubu. Taki zapis pozwoliłby również Barcelonie uzyskać odpowiednie środki na pozyskanie solidnego następcy.

W Barcelonie panuje optymizm co do przyszłości Urugwajczyka. Do niedawna obrońca był zdeterminowany, by odejść już w zimowym okienku transferowym do Juventusu. Obecnie wygląda na to, że pozostanie w klubie przynajmniej do zakończenia sezonu. Katalończycy oczekują, że Araujo podpisze nową umowę w przyszłym tygodniu.

