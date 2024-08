Atletico dogadało się z gwiazdą. Pobije rekord transferowy La Liga

Conor Gallagher doszedł do ustnego porozumienia z Atletico Madryt - poinformował Fabrizio Romano. Będzie to rekord La Liga w tym oknie transferowym.

ROGERIO MOROTI / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Conor Gallagher o krok od Atletico Madryt. Porozumienie osiągnięte

Conor Gallagher od kilku tygodni był łączony ze zmianą klubu. Pomocnikowi Chelsea pozostał zaledwie rok kontraktu, co sprawiło, że mógł on poważnie myśleć o odejściu. Według najnowszych informacji Fabrizio Romano zawodnik nie dogadał się z The Blues i zdecydował się na przenosiny do Atletico Madryt.

Na ten moment osiągnięto tylko ustne porozumienie, a więc nic nie jest jeszcze przesądzone w stu procentach. Jednak w kolejnych dniach Gallagher ma przejść przez wszystkie formalne kroki, które zakończą się podpisaniem pięcioletniej umowy.

Los Colchoneros są gotowi wyłożyć na Anglika aż 40 milionów euro. W letnim oknie transferowym żadna drużyna La Liga nie wydała takiej kwoty na jednego piłkarza. Co prawda, Real Madryt zakupił Endricka za 47.5 miliona euro, ale w przypadku Brazylijczyka do końcowych uzgodnień doszło już dużo wcześniej.

To trzeci duży transfer Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone w poprzednich dniach została wzmocniona dwoma uznanymi nazwiskami. Pierwsze z nich to Robin Le Normand, czyli podstawowy obrońca reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024. Natomiast drugie to Alexander Sorloth, wicekról strzelców z ubiegłego sezonu La Liga. Te ruchy wyraźnie wskazują, że Rojiblancos mają ochotę na powrót do walki o najwyższe cele.

Czytaj dalej: Flick skreślił piłkarza. FC Barcelona chce odzyskać część inwestycji