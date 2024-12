Atalanta mówi nie Liverpoolowi. Temat gwiazdora wróci latem?

Ademola Lookman znalazł się na celowniku Liverpoolu. Według "Tuttosport", Atalanta odrzuciła ofertę The Reds za swojego gwiazdora i nie ma zamiaru osłabiać się w środku sezonu.

PA Images / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Slot i Gasperini

Lookman nie zmieni klubu w środku sezonu

Atalanta nie potrzebowała wiele czasu do namysłu i już odrzuciła zapytanie Liverpoolu dotyczące Lookmana, przekonuje “Tuttosport”. Klub nie zamierza osłabiać swojego składu w połowie sezonu, zwłaszcza że ich forma jest imponująca – wygrali dziesięć kolejnych meczów ligowych i utrzymują się na pozycji lidera Serie A. Lookman, z 11 bramkami i 5 asystami w 19 spotkaniach, jest jednym z głównych architektów sukcesów drużyny z Bergamo.

Zobacz wideo ze skrótami meczów Premier League

Warto przypomnieć, że Nigeryjczyk miał ogromny wkład w zeszłoroczne triumfy Atalanty. W finałowym meczu Ligi Europy przeciwko Bayerowi Leverkusen zdobył hat-tricka, co zapewniło klubowi pierwsze europejskie trofeum w historii. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, a sam zawodnik czuje się świetnie w obecnym otoczeniu, co dodatkowo utrudnia potencjalne negocjacje transferowe.

Liverpool nie jest jedynym klubem, który spogląda w kierunku Atalanty. Ich ligowy rywal, Manchester City, wykazuje zainteresowanie Edersonem, brazylijskim pomocnikiem Nerazzurrich. Jednak również i w tym przypadku Atalanta podkreśla, że żaden kluczowy gracz nie opuści drużyny przed zakończeniem obecnego sezonu.

Mimo że Lookman był bliski transferu do PSG latem, ostatecznie zdecydował się zostać w Bergamo. Jego forma oraz osiągnięcia indywidualne, takie jak nagroda dla najlepszego afrykańskiego piłkarza, czynią go jednym z najbardziej pożądanych napastników w Europie. Liverpool z pewnością spróbuje sięgnąć po Lookmana ponownie latem, gdy okno transferowe otworzy nowe możliwości.