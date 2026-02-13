Aston Villa zdecydowała. Wkrótce wyjaśni się przyszłość Sancho

Aston Villa przed sezonem wypożyczyła Jadona Sancho z Manchesteru United. The Villans podjęli decyzję, że chcą wykupić Anglika. Wkrótce między stronami rozpoczną się rozmowy - przekazuje "Birmingham Mail".

Jadon Sancho zostanie w Aston Villi?

Aston Villa w minionym letnim okienku transferowym postanowiła sięgnąć po głośne nazwisko. Drużyna prowadzona przez Unaia Emery’ego została wzmocniona Jadonem Sancho, który trafił do tego zespołu na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Długo trwały rozmowy między klubami i dopiero w ostatnich dniach okienka udało się dojść do porozumienia.

Dziś Jadon Sancho odgrywa dość znaczącą rolę w Aston Villi, która ma już pomysł. Serwis „Birmingham Mail” zdradził, że The Villans planują kontynuować współpracę z angielskim skrzydłowym. Wraz z końcem czerwca 25-latek wróci z wypożyczenia i tym samym zakończy się jego kontrakt z Manchesterem United. Władze z Villa Park mają tego świadomość.

Wspomniane źródło zaznacza, że Jadon Sancho miałby dołączyć do Aston Villi na zasadzie definitywnego transferu. The Villans planują wkrótce usiąść do rozmów z Anglikiem. Wydaje się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby skrzydłowy wciąż występował pod skrzydłami Unaia Emery’ego. Definitywna przeprowadzka jest w zasadzie tylko formalnością.

Jadon Sancho dotychczas rozegrał 24 spotkania w koszulce Aston Villi. Skrzydłowy ma na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.

