Ian Maatsen zostanie nowym piłkarzem Aston Villi. The Villans zapłacą Chelsea za reprezentanta Holandii 37,5 mln euro. Gracz jest już po testach medycznych - informuje Fabrizio Romano.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Ian Maatsen zostanie piłkarzem Aston Villi, padło słynne “here we go”

Aston Villa zabrała się do pracy nad wzmocnieniami zespołu przed startem nowego sezonu. The Villans, zanim rozpoczną grę w Lidze Mistrzów, potrzebują solidnych wzmocnień, a lada moment zostanie ogłoszony pierwszy duży transfer. Od kilku dni trwały rozmowy na temat sprowadzenia Iana Maatsena, a najnowsze informacje wskazują na to, że klub z Birmingham osiągnął porozumienie z Chelsea ws. kwoty wykupu reprezentanta Holandii.

Jak poinformował Fabrizio Romano lewy obrońca Chelsea przeniesie się do Aston Villi w zamian za 37,5 miliona euro. Umowa pomiędzy Holendrem a The Villans będzie obowiązywać aż do czerwca 2030 roku. 22-latek przeszedł już testy medyczne, które odbyły się na zgrupowaniu reprezentacji Holandii podczas Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech.

Maatsen ostatnie pół roku poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund. Holender w barwach BvB rozegrał 23 mecze, w których strzelił 3 bramki i zanotował 2 asysty. Niemiecki klub był chętny, aby zatrzymać 22-latka u siebie, aczkolwiek nie był w stanie zaoferować tak dużej kwoty, jak Aston Villa.

Reprezentant Holandii w Chelsea dużej kariery nie zrobił, choć do Londynu trafił w 2018 roku. Jednak przez większość czasu był wypożyczany do innych klubów jak Charlton, Coventry czy Burnley. Dla The Blues podczas pobytu na Stamford Bridge zagrał tylko w 16 meczach.