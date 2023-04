PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Asensio po sezonie prawdopodobnie rozstanie się z Realem Madryt

Media w ostatnich tygodniach łączyły go z transferem do Barcelony

Taki scenariusz wyklucza jednak COPE, który sugeruje, że napastnik nigdy nie rozważał takiego ruchu

Asensio nie chce transferu do Barcelony

Kontrakt Asensio z Realem Madryt wygasa w czerwcu. Wszystko wskazuje na to, że umowa nie zostanie przedłużona, co wzmaga spekulacje na temat jego przyszłości. Przeprowadzka do Barcelony była reklamowana jako możliwa dzięki dobrym relacjom Jorge Mendesa z Joanem Laportą. W rzeczywistości poinformowano nawet, że Asensio został już zaoferowany katalońskim gigantom..

Doświadczenie, wszechstronność i dostępność Asensio w ramach darmowego transferu podobno uczyniły go atrakcyjną perspektywą dla liderów La Liga. Ale według COPE, Barcelona nie jest postrzegana jako opcja przez zawodnika Realu Madryt, który nigdy nie rozważał możliwości podpisania kontraktu z największymi rywalami Królewskich.

Według mediów nawet, jeśli Hiszpan nie będzie kontynuował kariery w Madrycie to na pewno nie trafi do Katalonii. Blaugrana szuka jednak napastników i została powiązana z graczami takimi jak Yannick Carrasco i Marcus Thuram, aby wzmocnić swoją pierwszą linię, zwłaszcza w obliczu wątpliwości co do przyszłości Ansu Fatiego i Ferrana Torresa.

Zobacz również: L’Equipe: Messi i PSG blisko rozwodu