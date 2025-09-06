Asencio może opuścić Real Madryt. Oferta w drodze

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Trabzonspor liczy na transfer Raula Asencio

Raul Asencio to objawienie poprzedniego sezonu. Wychowanek Realu Madryt niespodziewanie wskoczył do pierwszego składu i stał się kluczową postacią w układance Carlo Ancelottiego. Łącznie wystąpił w 46 meczach, w których dwukrotnie asystował. Sytuacja 22-latka zmieniła się latem, gdy do zespołu przyszedł nie tylko nowy trener, ale również Dean Huijsen oraz Eder Militao, który wyleczył kontuzję.

Aktualnie wiele wskazuje na to, że Asencio przegrał rywalizację z innymi stoperami. Xabi Alonso częściej stawia na dwóch wspomnianych już graczy oraz Antonio Rudigera. Dowodem może być fakt, że nie zagrał jeszcze ani jednego meczu w lidze w sezonie 2025/2026.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W związku z tym media zaczęły zastanawiać się nad przyszłością reprezentanta Hiszpanii. Część źródeł podawała, że możliwy jest transfer do innego klubu. W gronie zainteresowanych wymieniano m.in. Besiktas. Teraz do wyścigu włączył się także inny zespół. Z informacji dziennika AS wynika, że Asencio znalazł się na radarze Trabzonsporu. Turecki klub w najbliższych dniach ma złożyć ofertę za obrońcę.

Transfer byłby możliwy, ponieważ w Turcji okno transferowe wciąż jest otwarte. Tamtejsze zespoły mogą dokonywać wzmocnień do 12 września. Nie wiadomo jednak, ile Trabzonspor jest skłonny zapłacić Realowi Madryt. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 40 mln euro.