AS Roma przekazała wiadomość, że nowym zawodnikiem tego klubu został Rui Patricio. Portugalski bramkarz we wtorek pojawił się w Rzymie, aby przejść testy medyczne i sfinalizować swoją przeprowadzkę do ekipy z Serie A. Suma transakcji ma wynieść 11,5 miliona euro plus bonusy.

AS Roma ogłosiła transfer nowego bramkarza

Szeregi Giallorossich zasilił Rui Patricio

Portugalczyk związał swoją przyszłość z ekipą z Serie A do 2024 roku

Roma z nowym bramkarzem

AS Roma dokonała pierwszego transferu od momentu, gdy w klubie pojawił się Jose Mourinho. Były menedżer Tottenhamu Hotspur zastąpił Paulo Fonsekę na stanowisku opiekuna Wilków. The Special One ma już na swoim koncie pierwszy transfer do klubu. Romę wzmocnił Rui Patricio, który podpisał umowę do 2024 roku.

W oświadczeniu stołecznego klubu można preczytać szczegółowe informacje na temat transakcji. Dodatkowe bonusy są uzależnione nie tylko od osiągnięć klubu, ale też indywidualnych wyników zawodników w trakcie pobytu w klubie ze Stadio Olimpico.

– Roma to wspaniały klub i nowe wyzwanie, na które czekam z niecierpliwością. Chcę pomóc Romie osiągnąć nowe cele – mówił nowy golkiper Giallorissich po ogłoszeniu transferu.

Na temat zawodnika głos zabrał również przedstawiciel klubu z Rzymu. – Rui Patricio przynosi ze sobą ogromną ilość sukcesów w reprezentacji Portugalii i wiele udanych sezonów w Premier League, w których tylko podkreślał swoją jakość – rzekł dyrektor generalny Romy – Tiago Pinto.

Nowy sezon Serie A wystartuje 21-22 sierpnia 2021 roku, a zakończy się 22 maja 2022 roku. W trakcie sezonu pięć kolejek rozegranych zostanie w środku tygodniu. Ponadto zaplanowanych jest pięć przerw na spotkania reprezentacyjne. Szczegółowy terminarz meczów ogłoszony zostanie 14 lipca.

