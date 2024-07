AS Roma podniosła ofertę za gracza Juventusu, ale to wciąż za mało

AS Roma zamierza zwiększyć swoją ofertę za Matiasa Soule do 28 milionów euro. Jednak taka kwota wciąż będzie niższa od propozycji Leicester City i ceny wywoławczej Juventusu, ale sam zawodnik pragnie dołączyć do drużyny Giallorossich, donosi "Sky Sports Italia".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Soule zdecydowany na transfer do AS Romy

Według informacji przekazanych przez “Sky Sport Italia”, oferta za Matiasa Soule w wysokości 26 milionów euro została odrzucona przez Juventus. Roma jest gotowa podnieść swoją propozycję do 28 milionów euro, wliczając w to różne dodatki, ale i to może również okazać się niewystarczające. Stara Dama oczekuje 35 milionów euro za argentyńskiego skrzydłowego, podczas gdy Leicester City zaoferowało już 29 milionów euro.

Matias Soule z kolei wyraźnie dał do zrozumienia, że pragnie zostać nowym zawodnikiem Romy, co stawia włoski klub w korzystnej pozycji negocjacyjnej. “Sky Sport Italia” jest przekonana, że umowa może ostatecznie dojść do skutku za kwotę około 30 milionów euro, ponieważ napastnik nie chce przenieść się do Anglii, gdzie propozycje złożyły Leicester City i West Ham United.

Soule osobiście rozmawiał z trenerem Romy, Daniele De Rossim, i wierzy, że będzie to dobry krok w jego karierze po tym, jak znakomicie zaprezentował się na wypożyczeniu w barwach Frosinone w ubiegłym sezonie.

Zwiększenie oferty przez Romę sugeruje, że finalizacja transferu jest coraz bliżej. Znaczącą rolę odegra też wola zawodnika, który nadal chce występować na boiskach Serie A. Wszystko wskazuje na to, że porozumienie jest kwestią czasu.

Zobacz również: Milan coraz bliżej pozyskania zawodnika Monaco. Porozumienie o krok