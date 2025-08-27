Juventus pozbył się niewypału. Pomocnik wrócił na „stare śmieci”

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor - trener Juventusu

Oficjalnie: Arthur Melo wypożyczony do Gremio

Arthur Melo od momentu swojej przeprowadzki do Juventusu uchodzi za jeden z największych niewypałów transferowych w historii turyńskiego klubu. 29-letni Brazylijczyk nie potrafił na stałe przebić się do podstawowego składu, a następni trenerzy ekipy Starej Damy nie widzieli dla niego miejsca w swoich planach. W efekcie pomocnik ostatnie sezony spędzał poza Piemontem, występując na zasadzie wypożyczeń w takich zespołach jak Liverpool, Fiorentina czy Girona. Teraz Arthur Melo po raz kolejny zmienia otoczenie.

Jak poinformował Juventus na swojej oficjalnej stronie internetowej, środkowy pomocnik został wypożyczony do brazylijskiego Gremio. Dla zawodnika to powrót do macierzystego klubu, w którym rozpoczynał swoją profesjonalną karierę oraz dzięki któremu wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Transfer ten jest więc swoistym powrotem do korzeni. W umowie najprawdopodobniej nie przewidziano opcji wykupu, co oznacza, że po zakończeniu kampanii Brazylijczyk znów będzie musiał stawić się w Turynie i wyjaśnić swoją przyszłość.

Ufficiale | Arthur in prestito al Gremio fino al termine della stagione — JuventusFC (@juventusfc) August 26, 2025

Kariera Arthura Melo to przykład wielkich oczekiwań oraz niespełnionych nadziei. W 2018 roku talent piłkarza dostrzegła FC Barcelona, która ściągnęła go ze wspomnianego wyżej Gremio, widząc w nim nowego Xaviego Hernandeza. Po dwóch latach spędzonych w Katalonii trafił do Juventusu w ramach głośnej wymiany za Miralema Pjanicia. W barwach drużyny Bianconerich rozegrał 63 mecze, w których zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Choć ma na koncie 22 występy w reprezentacji Brazylii, dziś jego kariera jest na wyraźnym zakręcie. Wypożyczenie do Gremio może być dla niego szansą na odbudowanie formy.