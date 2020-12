Arteta spróbuje sprowadzić w styczniu pomocnika Realu Madryt

Mikel Arteta chce w najbliższym oknie transferowym wzmocnić swój Arsenal przybyciem Isco. Pomocnik także chętny jest do szybkiej zmiany otoczenia.

Kanonierzy przechodzą przez bardzo trudny okres. Po 14 rozegranych kolejkach, londyńczykom jest bliżej do strefy spadkowej niż europejskich pucharów. W Premier League wygrali zaledwie czterokrotnie, dwa razy zremisowali i odnieśli aż osiem porażek.

Mikel Arteta wie, że tak słabe wyniki w krajowych rozgrywkach nie przystają do jednego z największych klubów w Wielkiej Brytanii. Hiszpan uważa, że jego zespół potrzebuje nowych bodźców. The Sun donosi, że Kanonierzy będą chcieli wzmocnić się w zimowym okienku transferowym, a ich oczy skierowane są do Madrytu.

Hiszpańskie media już w zeszłym miesiącu donosiły, że Isco chce jak najszybciej zmienić otoczenie, by liczyć się dla Luisa Enrique przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Pomocnik Królewskich przychylnie patrzy na możliwość transferu do Arsenalu, bo pasuje do ich stylu gry, a ponadto chce czuć się potrzebny.

Isco jest zdecydowanie daleki od swej najwyższej dyspozycji, ale też nie miał wielu okazji, by zabłysnąć. 28-latek ma w tym sezonie na koncie zaledwie 345 minut w dziesięciu meczach, w których nie zanotował gola ani asysty. Zinedine Zidane z rzadka daje Hiszpanowi szansę gry w wyjściowym składzie. Ostatnio miało to miejsce półtora miesiąca temu przy spotkaniu Realu Madryt z Valencią, zakończonym wysokim zwycięstwem Nietoperzy.