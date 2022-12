PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Liderzy Premier League, Arsenal, będą dążyć do wzmocnienia swojego składu w styczniowym okienku transferowym. Menedżer Kanonierów Mikel Arteta potwierdził, że klub będzie szukać zawodników, ale o odpowiednim profilu.

Arsenal stracił na mundialu Gabriela Jesusa

Brazylijczyk musiał przejść operację kolana i czeka go długa rehabilitacja

Arteta zapowiedział zimowe transfery

Arsenal liczy na zimowe wzmocnienia.

O zimowych transferach Arsenalu brytyjskie media piszą od mundialu, gdy poważnej kontuzji doznał Gabriel Jesus. Brazylijczyk przeszedł operację kolana i czeka go dłuższy rozbrat z piłką.

– Będziemy aktywni w styczniowym okienku transferowym. Chcemy wzmocnić zespół – zadeklarował Mikel Arteta podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez wznowieniem Premier League. 26 grudnia Arsnale zagra z West Ham United.

– Mamy skład, który wciąż potrzebuje wzmocnień. Nie możemy pozwolić sobie na luksus braku transferów. Szukamy jednak odpowiednich zawodników o określonych cechach. Wiemy, w jakim miejscu się znajdujemy, ale pragnę podkreślić, że będziemy bardzo ostrożni w swoich działaniach – przyznał menedżer Arsenalu.

Mikel Arteta odniósł się także do poważnej kontuzji Gabriela Jesusa. Szkoleniowiec przyznał, że to ogromna strata Arsenalu, a brak jasnej daty powrotu Brazylijczyka do gry stwarza dodatkowy problem. – Trudno przewidzieć, kiedy wróci do gry. Znając go, wolę nie podawać żadnych dat.

W meczu z West Ham United nie wystąpi William Saliba, który jeszcze nie wrócił do Arsenalu po mistrzostwach świata w Katarze. Francuz wraz ze swoją drużyną narodową zdobył srebrny medal.

