Arsenal jest coraz bliżej finalizacji trzeciego letniego transferu. Jak podaje dziennik The Times do klubu za ok. 30 milionów funtów ma dołączyć Mikel Merino.

Źródło: The Times

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal, choć nie szaleje podczas letniego okna transferowego, to przeprowadził dwa duże transfery. Na przełomie czerwca i lipca David Raya został oficjalnie wykupiony z Brentford. Następnie klub z Londynu ubiegł Juventus i zakontraktował Riccardo Calafioriego.

Na dwóch zawodników Kanonierzy wydali nieco ponad 75 milionów euro. Natomiast niebawem zespół Mikela Artety ma wzmocnić jeszcze jeden piłkarz. Jak poinformował dziennik The Times coraz bliżej finalizacji jest transfer Mikela Merino z Realu Sociedad. Anglicy za mistrza Europy mają zapłacić ok. 29,7 milionów funtów. Jeśli chodzi o negocjację na linii klub – zawodnik zakończyły się one powodzeniem.

Z kolei bezpośrednie rozmowy z hiszpańskim klubem również potoczyły się po myśli Arsenalu. W kontrakcie Merino zapisana była klauzula wykupu w wysokości 65 mln, lecz rok do wygaśnięcia umowy pozwolił im obniżyć cenę o ponad połowę. Dużą rolę w przeprowadzce 28-latka do Londynu odebrał fakt, że Liverpool nie osiągnął porozumienia z Realem Sociedad ws. transferu Martina Zubimendiego. Taki obrót spraw otworzył Kanonierom drzwi do pozyskania reprezentanta Hiszpanii.

Mikel Merino w poprzednim sezonie w barwach Txuri-Urdin wystąpił w 45 meczach, w których zdobył 8 goli i zanotował 5 asyst. Hiszpan do drużyny z Kraju Basków przeniósł się latem 2018 roku po zagranicznych wojażach w Newcastle i Borussii Dortmund.