Arsenal zaskakuje. Gigant rezygnuje z gwiazdy Realu Madryt

Arsenal zabiegał latem o Ardę Gulera z Realu Madryt. Serwis "Football Insider" przekazał, że Mikel Arteta zrezygnował z transferu tureckiego pomocnika.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arda Guler nie jest już celem Arsenalu

Arsenal celuje w mistrzostwo Anglii w sezonie 2025/26, ale po piątej kolejce Premier League traci już pięć punktów do liderującego Liverpoolu. Wielkim atutem drużyny Mikela Artety jest Gabriel Martinelli, który zdobył bramkę na wagę cennego remisu z Manchesterem City (1:1) na Emirates Stadium. 24-letni Brazylijczyk trafił na listę strzelców także z Athletikiem Bilbao (2:0) w Lidze Mistrzów.

Latem Kanonierzy byli zainteresowani pozyskaniem Ardy Gulera z Realu Madryt. 20-letni turecki rozgrywający obecnie cieszy się dużym uznaniem u Xabiego Alonso na Santiago Bernabeu. Jak podaje „Football Insider”, Arsenal zrezygnował z transferu gwiazdora Królewskich.

Przypomnijmy, że Arda Guler dołączył do Los Blancos z Fenerbahce w lipcu 2023 roku. Wówczas był jednym z najbardziej pożądanych młodych talentów na świecie. Początkowo trudno było mu wywalczyć regularne miejsce w składzie pod wodzą Carlo Ancelottiego. Sytuacja zmieniła się po objęciu sterów przez Alonso.

W sezonie 2025/26 Guler rozegrał ponad 500 minut w siedmiu meczach, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty, co potwierdza jego rosnącą wartość dla Realu. Dla Arsenalu sprawa transferu Gulera stała się mniej aktualna, zwłaszcza że klub znacząco wzmocnił swoją ofensywę w ostatnich miesiącach. Do zespołu dołączyli Eberechi Eze, Viktor Gyokeres oraz Noni Madueke.