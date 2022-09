Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Arsenal FC był niezwykle aktywny na transferowym rynku, wydając na wzmocnienia 100 mln funtów. Większość z nich się sprawdziła, dzięki czemu Kanonierzy prowadzą w tabeli Premier League. Mikel Arteta chce iść za ciosem i zimą wydać na transfery podobną kwotę. The Gunners celują w dwóch graczy Juventusu: Dusana Vlahovicia i Fabio Mirettiego.

Arsenal FC chce wykorzystać kryzys Juventusu i ściągnąć do Londynu Dusana Vlahovicia i Fabio Mirettiego

Na transfery obu graczy, Kanonierzy mieliby przeznaczyć ok. 100 mln funtów

The Gunners Serba i Włocha chcą przyciągnąć perspektywą zdobycia mistrzostwa Anglii

Arsenal chce Vlahovicia i Mirettiego?

Arsenal FC był poważnie zainteresowany Dusanem Vlahoviciem już tej zimy, ale serbski napastnik za 81 mln euro zdecydował się przejść z AFC Fiorentina do Juventusu FC. Przenosiny na Allianz Stadium były dobrą decyzją 22-latka, który wiosną 2022 we wszystkich rozgrywkach w 19 meczach, dziewięć razy trafiał do siatki rywali. W obecnym sezonie, 14-krotny reprezentant Serbii w osiem grach zdobył sześć bramek.

Juventus FC jednak od początku rozgrywek zawodzi na całej linii. W Lidze Mistrzów Bianconerich zdążyli przegrać już dwa mecze, przez co ich szanse na awans do 1/8 finału są coraz mniejsze. Z kolei w Serie A po 7. kolejkach zajmują dopiero 8. miejsce. Zdaniem The Sun, Mikel Arteta naciska zatem działaczy Arsenalu, aby wykorzystali problemy Starej Damy i zimą ponownie podjęli próbę sprowadzenia Serba.

Poza Vlahoviciem, The Gunners mają również chrapkę na jego klubowego kolegę, Fabio Mirettiego. 19-letni środkowy pomocnik dopiero od dwóch lat gra w pierwszym zespole Juventusu, ale w sezonie 2022/2023 zaczął już w nim pełnić ważną rolę. Jest jednym z nielicznych podopiecznych Massimiliano Allegriego, do którego fani Juve nie mogą mieć póki co pretensji. Reprezentant włoskiej młodzieżówki to zatem kolejny z graczy, który według Artety, mógłby się przydać Arsenalowi.

Na transfery obu piłkarzy, klub z The Emirates Stadium miałby przeznaczyć ok. 100 mln funtów.

