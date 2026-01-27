Arsenal uprzedzi Barcelonę? Na horyzoncie transfer za 100 mln euro!

18:07, 27. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Arsenal włącza się do walki o Juliana Alvareza. Viktor Gyokeres nie spełnia oczekiwań, stąd plan na transfer nowego napastnika. Anglicy mogą tym samym podebrać cel transferowy Barcelony.

Julian Alvarez
Obserwuj nas w
fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez może wrócić do Premier League. Arsenal już działa

Julian Alvarez po przenosinach do Atletico Madryt wreszcie mógł się sprawdzić jako lider zespołu. W Manchesterze City był tylko jednym z wielu, nieustannie przegrywając rywalizację z Erlingiem Haalandem. Nie długo po przeprowadzce do Hiszpanii pojawił się temat transferu do Barcelony. Ma ona wciąż uważać go za idealnego następcę Roberta Lewandowski, który najprawdopodobniej po sezonie 2025/2026 opuści drużynę. Na przeszkodzie stoi jednak olbrzymia kwota wykupu – Atletico Madryt chce za swoją gwiazdę przynajmniej 100 milionów euro.

Sam Alvarez nie chce jeszcze odchodzić, ale ma świadomość, że szanse na tytuły w Atletico są niewielkie. Może więc zdecydować się na transfer do ekipy, z którą będzie walczył o najwyższe cele. Barcelona to naturalny kierunek, ale jej ograniczenia mogą skłonić Argentyńczyka do wybrania innego klubu. W jego temacie działa już Arsenal.

POLECAMY TAKŻE

Diego Simeone
Simeone może odejść! Oto możliwy trener Atletico
Robert Lewandowski
Lewandowski wróci na ławkę? Flick przekazał kluczowe wieści
Joan Laporta
Barcelona zarobiła miliony na piłkarzach, którzy nie przebili się w klubie

Latem na Emirates Stadium trafił Viktor Gyokeres, który póki co jest uważany za poważną wtopę transferową. Nie przypomina gracza, który zachwycał piłkarski świat w Portugalii. System gry Sportingu mu służył, natomiast przenosiny do Premier League uwidoczniły jego braki.

Arsenal nawiązał nieoficjalny kontakt z otoczeniem Alvareza. Kluczowe jest nastawienie samego zawodnika – jeśli postanowi odejść już tego lata, Atletico nie będzie miało wiele do gadania, a Barcelona może mieć problem z zebraniem funduszy.