Arsenal ma “asa w rękawie”

Wicemistrz Anglii nie najlepiej rozpoczął kolejny sezon Premier Leaue. Po 11 spotkaniach Arsenal ma na koncie tylko 19 punktów, a do liderującego Liverpoolu traci już dziewięć oczek. Kanonierzy strzelili 18 goli – mniej niż The Reds, Manchester City Chelsea, Brighton i Tottenham. Najlepszy snajper stołecznej ekipy ma na koncie tylko cztery trafienia i jest nim Kai Havertz.

Wideo: Alexander Isak zaskoczył defensywę Arsenalu! Kanonierzy totalnie zapomnieli o Szwedzie

Na The Emirates są świadomi przeciętnej dyspozycji piłkarzy ofensywnych. Dlatego już w zimie The Gunners wkroczą na rynek transferowy i spróbują pozyskać wartościowe wzmocnienie ataku. Na celowniku londyńczyków znajduje się przede wszystkim Alexander Isak. Wprawdzie reprezentant Szwecji w tym sezonie Premier League zdobył tylko cztery bramki, jednak w każdym z trzech ostatnich ligowych meczów wpisywał się na listę strzelców.

Isak jest związany z Newcastle kontraktem ważnym aż do 30 czerwca 2028 roku. Ponadto portal Transfermarkt wycenia go na 75 milionów euro. To sprawia, że transfer 25-latka nie będzie należał do najłatwiejszych. Jednak Arsenal ma “asa w rękawie”, twierdzi GiveMeSport. Klub dowodzony przez Mikela Artetę chce przekonać Szweda wielką piłką, a więc rywalizacją w Lidze Mistrzów. Sroki w tym sezonie nie uczestniczą w tych elitarnych zmaganiach, natomiast Kanonierzy właściwie mogą być pewni awansu przynajmniej do 1/16 finału turnieju.