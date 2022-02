PressFocus Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Fabian Ruiz od dawna jest łączony z opuszczeniem Napoli, a pozyskaniem Hiszpania miały być zainteresowane między innymi Barcelona i Real Madryt. Nigdy jednak nie zdecydowały się na sięgnięciu po niego. Niewykluczone natomiast, że piłkarz niedługo spróbuje swoich sił w angielskiej Premier League.

Arsenal już teraz myśli o letnim oknie transferowym i szuka kandydatów do wzmocnienia drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę

Jedną z opcji jest pomocnik włoskiego Napoli Fabian Ruiz

Obecna umowa piłkarza z Napoli obowiązuje tylko do 2023 roku

Fabian Ruiz spróbuje sił w Premier League?

25-letni pomocnik w zespole z Neapolu z powodzeniem występuje od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się do włoskiego klubu za 30 milionów euro z Realu Betis. W międzyczasie Ruiz był łączony z powrotem do ojczyzny, a jego nazwisko miało znajdować się na liście potencjalnych wzmocnień Barcelony i Realu Madryt. Choć temat ewentualnego transferu wracał przy okazji niemal każdego okna transferowego, nigdy do niego nie doszło.

Zamiast do Hiszpanii Fabian Ruiz już wkrótce może udać się do Anglii. Jak informuje Mirror poważne zainteresowanie jego osobą wyraża Arsenal. Przedstawiciele londyńskiego klubu spotkali się już z reprezentantami pomocnika, aby poznać warunki, na jakich mógłby się przenieść na Emirates Stadium.

Obecna umowa Ruiza z Napoli obowiązuje do czerwca 2023 roku, a propozycja jej przedłużenia została odrzucona przez piłkarz. W Neapol zdają sobie sprawę, że najbliższe okno transferowe może być ostatnią szansą na uzyskanie za niego przyzwoitej kwoty i zapewne będą gotowi rozważyć oferty dla niego. Tym bardziej, że wymaga tego od nich ich sytuacja finansowa.

