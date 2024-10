Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bryan Mbeumo może przenieść się do Arsenalu

Podczas najbliższych okien transferowych głównym celem Arsenalu będzie poważne wzmocnienie linii ataku. Mikel Arteta uważa, że w jego zespole potrzebna jest większa rywalizacja w formacji ofensywnej. Jak donosi “Football Insider”, na celownik Kanonierów trafił Bryan Mbeumo, który błyszczy w barwach Brentfordu. 25-letni skrzydłowy wydaje się bardzo ciekawą opcją, żeby spełnić życzenie hiszpańskiego szkoleniowca.

Oglądaj skróty meczów Premier League

The Gunners muszą jednak liczyć się ze sporą konkurencją, ponieważ sytuację 18-krotnego reprezentanta Kamerunu monitoruje również m.in. Liverpool. The Reds szukają bowiem następcy Mohameda Salaha, którego pozostanie na Anfield Road nie jest przesądzone. Zatem wszystko wskazuje na to, że rozchwytywany Bryan Mbeumo rozstanie się z Brentfordem w trakcie jednego ze zbliżających się okienek.

Prawy napastnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Pszczół od sierpnia 2019 roku, gdy przeprowadził się na Brentford Community Stadium za 6,5 miliona euro z Troyes. Sprowadzenie Kameruńczyka okazało się strzałem w dziesiątkę i świetną inwestycją. Wygląda na to, że klub z Londynu zarobi fortunę na sprzedaży swojej gwiazdy. Serwis “Transfermarkt” wycenia piłkarza na 40 milionów euro.

Dotychczasowy bilans Bryana Mbeumo w Brentfordzie wygląda następująco – 209 meczów, 56 goli oraz 42 asysty. W aktualnej kampanii Premier League prawoskrzydłowy rozegrał 9 spotkań, w których 6 razy trafił do siatki rywali.