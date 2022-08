Pressfocus Na zdjęciu: Jarrod Bowen

Arsenal tego lata chce dokonać transferu skrzydłowego. Na liście życzeń londyńczyków jest Jarrod Bowen, czyli lider West Hamu United.

Jarrod Bowen to piłkarz, którego przygarnąłby każdy klub Premier League

Tym razem o Anglika zabiega Arsenal

Przenosiny na Emirates Stadium byłyby jednak bardzo trudne

Arteta z planem osłabienia ligowego rywala

Arsenal może mieć duże nadzieje związane z sezonem 2022/2023 w Premier League. Londyńczycy spróbują wykorzystać transferową niemoc Chelsea i to, że Manchester United ma nowego trenera. Kanonierzy chcą zmaksymalizować swoje szanse na miejsce w czołowej czwórce, więc starają się o transfer Jarroda Bowena z West Hamu United.

Nowy skrzydłowy jest potrzebny Arsenalowi, ponieważ Mikel Arteta nie wiąże planów z Nicolasem Pepe. W przypadku otrzymania korzystnej oferty za Iworyjczyka, klub nie robiłby mu problemów z odejściem. Z kolei kupiony w tym oknie 19-letni Marquinhos, to melodia przyszłości.

Na Emirates Stadium nie zamierzają korzystać z półśrodków, o czym świadczy, że Arsenal chciał kupić Raphinhę z Leeds United. Nowy cel to jeszcze bardziej ambitne wyzwanie. Kanonierzy wysłali do West Hamu United zapytania w sprawie sprowadzenia Jarroda Bowena. Transfer 25-latka byłby bardzo trudny do sprowadzenia, gdyż piłkarz ten stanowi o sile Młotów (18 goli i 13 asyst w minionym sezonie). West Ham United nie chce sprzedać Anglika. Gdyby miało dojść do transakcji, na konto potencjalny kupiec musiałby wpłacić aż 75 milionów funtów.

Dla sympatyków Arsenalu pocieszające jest to, że klub podobno ma już ustalone warunki kontraktu z czołowym zawodnikiem Leicester City. Youri Tielemans chce przenieść się do Londynu, ale Kanonierzy nie złożyli jeszcze oferty. Za Belga trzeba zapłacić około 30 milionów funtów.

