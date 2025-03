fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal zwiększa zainteresowanie Dusanem Vlahoviciem z Arsenalu

Arsenal ma zamiar w trakcie letniej sesji transferowej poprawić jakość w swojej drużynie. Między innymi planem jest pozyskanie nowego napastnika. Na ten temat ciekawe informacje przekazał portal TodoFichajes.com.

Źródło podaje, że na celowniku działaczy Kanonierów wciąż jest Dusan Vlahović. Najnowsze wieści są takie, że klub z Londynu odświeżył zainteresowaniem zawodnikiem, który był już łączony z klubem jakiś czas temu. Arsenal aktualnie ma przygotowywać formalną ofertę za napastnika, broniącego aktualnie barw Juventusu.

Reprezentant Serbii już kilka razy udowadniał swoja wartość dla drużyny. Jak na razie Vlahović wystąpił w 135 meczach Juve, notując w nich 55 trafień. Na koncie gracza turyńskiej ekipy jest też 11 kluczowych podań.

Klub z Emiratest Stadium nie jest jednak jedynym, który chce pozyskać piłkarza. Chęć sfinalizowania transferu z udziałem Vlahovicia ma także Chelsea. Szacuje się, że przedstawiciel Serie A mógłby zgodzić się na sprzedaż zawodnika, jeśli pojawi się propozycja na poziomie 60 milionów euro.

Gdyby transfer z udziałem Serba do Arsenalu stała się faktem, to zawodnik miałby do gry o pierwszy skład takich rywali jak: Gabriel Jesus czy Kai Havertz. Co prawda aktualnie zawodnicy leczą kontuzję, ale gdy dojdą do pełni sił, to mogą znów decydować o sile zespołu.

