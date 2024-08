Arsenal oficjalnie sprzedał napastnika, sporo zarobił na transferze

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Eddie Nketiah

Eddie Nketiah zamienił Arsenal na Crystal Palace

Arsenal ma ambitne plany związane z sezonem 2024/2025. Kanonierzy liczą, że wywalcza w końcu mistrzostwo Premier League. Pomóc w zrealizowaniu tego celu mają nowy gracze tacy jak: Riccardo Calafiori, Mikel Merino czy David Raya. Stołeczną ekipę pożegnał natomiast Eddie Nketiah.

25-latek związał swoją przyszłość z Crystal Palace. Biuro prasowe Orłów przekazał, że strony podpisały kontrakt, który będzie obowiązywał przez pięć lat. Suma transakcji wyniosła blisko 30 milionów euro plus premie uzależnione od konkretnych czynników.

Nketiah zakończył swoją przygodę z Kanonierami, rozgrywając w tej ekipie łącznie 168 spotkań. Zdobył w nich 38 bramek. Teraz przed zawodnikiem nowe wyzwanie i piłkarz nie ukrywa, że jest tym faktem podekscytowany.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– To niesamowite podpisać kontrakt z Crystal Palace – nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać w tym zespole. Za każdym razem, gdy wracam do południowego Londynu, zawsze wywołuje to uśmiech na mojej twarzy, więc dobrze jest wrócić do domu – rzekł Nketiah cytowany przez oficjalną stronę internetową Crystal Palace.

Nowa drużyna Nketiaha nie zaczęła dobrze nowej kampanii. Crystal Palace w dwóch meczach poniosło dwie porażki. W niedzielę w ramach trzeciej kolejki Premier League drużyna z Selhurts Park zmierzy się natomiast w roli gościa z Chelsea. Mecz odbędzie się o godzinie 14:30.

Czytaj więcej: Szczęsny o swoim następcy. “Może być bramkarzem światowej klasy”