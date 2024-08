Szczęsny o swoim następcy. “Może być bramkarzem światowej klasy”

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny ceni Kamila Grabarę

Wojciech Szczęsny rozegrał w reprezentacji Polski łącznie 84 spotkania. 34-latek wiele razy reprezentował kraj na dużych turniejach. 27 sierpnia ogłosił natomiast zakończenie kariery. Ostatnio zabrał natomiast głos w sprawie swojego ewentualnego następcy w drużynie narodowej, wskazując konkretnego kandydata w rozmowie z Meczykami.

Szczęsny był goście audycji “Deadline Day” na kanale Meczyki na platformie YouTube. W jej trakcie został zapytany przez Mateusza Święcickiego, na kogo postawiłby dzisiaj w bramce reprezentacji Polski. – Znasz moją odpowiedź. Nie chcę stawiać selekcjonera w niezręcznej sytuacji, ale uważam, że najlepszy polski bramkarz nie został powołany – rzekł wprost Szczęsny.

– Nie chcę jednak mówić, że Kamil Grabara to najlepszy bramkarz, ale on ma potencjał, by być zdecydowanie lepszy od reszty. Ma potencjał, by być bramkarzem światowej klasy – uzupełnił były zawodnik między innymi Juventus, Romy czy Arsenalu.

Biało-czerwoni już we wrześniu zaczną rywalizację w Lidze Narodów UEFA. Reprezentację Polski czekają starcia ze Szkocją i Chorwacją. Pierwsze ze spotkań rozegrają 5 września. Z kolei kolejne trzy dni później. Celem na rozgrywki ma być utrzymanie w Dywizji A. W obu tych meczach ekipa Michała Probierza zagra w roli gościa.