Aaron Ramsdale w miniony weekend rozegrał swój pierwszy ligowy mecz od września

Anglik nosi się z odejściem z Arsenalu. Chce grać regularnie, a dla Mikela Artety to David Raya jest materiałem na numer jeden

Podobno Kanonierzy już odrzucili jedną ofertę za swojego podopiecznego

Rywal z Premier League chciał Ramsdale’a. Temat transferu wciąż gorący

Aaron Ramsdale przeżywa swój najgorszy moment, odkąd jest piłkarzem Arsenalu. Po tym, jak bramkarz wrócił z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Anglii, stracił miejsce w składzie. Między słupki wskoczył świeżo sprowadzony David Raya. Mikel Arteta zdegradował dotychczasową “jedynkę” do roli golkipera pucharowego.

Ojciec Ramsdale’a nie owijał w bawełnę. Mówił wprost, że z klubu nie padło wcześniej żadne ostrzeżenie, mogące zwiastować zmianę hierarchii. Ponadto przyznał, że jego syn może opuścić północny Londyn, by grać regularnie. Ostatecznie to tego wymagać będzie od gracza Gareth Southgate przed wysłaniem powołań na nadchodzące Euro 2024.

Dziennikarze The Sun oraz Football London przekonują, że Kanonierzy już otrzymali jedną ofertę za swego podopiecznego. Ponoć chciał go klub z dolnej połówki tabeli Premier League. Choć wspomniane źródła nie wymieniły zespołu z nazwy, w ostatnich dniach pojawiło się sporo doniesień na temat zainteresowania ze strony Wolverhampton Wanderers. Tak czy owak, klub odrzucił tę propozycję. Nie wiadomo jednak, czy uda mu się kontynuować tę strategię aż do końca stycznia. Wydaje się bowiem, że 25-latek jest zdeterminowany, by odejść gdzieś, gdzie będzie mógł odgrywać pierwszoplanową rolę. Tymczasem w miniony weekend rozegrał pierwszy mecz w lidze od początku września. Ponadto doszło do tego tylko dlatego, że Raya nie mógł wystąpić przeciwko swojemu macierzystemu zespołowi, Brentfordowi (1:0).

Ramsdale rozegrał w tym sezonie łącznie osiem meczów we wszystkich rozgrywkach. W trzech z nich zachował czyste konta.

