Arsenal zamierza sprowadzić tego lata nowego pomocnika. Mikel Arteta napierał na transfer Martina Zubimendiego, natomiast to piłkarz Realu Sociedad odrzucił zainteresowanie Kanonierów - donosi "Sport".

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Zubimendi planuje zostać w Hiszpanii

Arsenal walczył o mistrzostwo Anglii do ostatniej kolejki sezonu 2023/2024, lecz musiał na finiszu uznać wyższość Manchesteru City. Londyński klub po raz kolejny był największym konkurentem Obywateli w rywalizacji o tytuł, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Władze oraz Mikel Arteta nie zamierzają spoczywać na laurach i pracują nad wzmocnieniami kadry, tak aby wreszcie osiągnąć sukces na krajowym podwórku.

Kanonierzy mają ambitne plany transferowe. Oprócz nowego napastnika, pożądane jest również wzmocnienie środka pola. Declan Rice potrzebuje partnera z najwyższej półki, gdyż przymierzany do roli środkowego pomocnika Kai Havertz lepiej sprawdził się jako bardziej wysunięty zawodnik. Arteta na swojej liście życzeń najwyżej umieścił nazwisko Martina Zubimendiego, łączonego również z Barceloną i Bayernem Monachium. Hiszpański menedżer uznał, że zawodnik Realu Sociedad doskonale pasuje do jego drużyny, dlatego wytypował go jako wymarzone wzmocnienie drugiej linii.

Na transfer jednak nie ma co liczyć. “Sport” donosi, że to Zubimendi odrzucił zainteresowanie Arsenalu, całkowicie wykluczając przenosiny do Premier League. Reprezentant Hiszpanii zamierza pozostać w kraju i rozważy oferty jedynie dwóch klubów – Realu Madryt oraz Barcelony. Nie będzie także zawiedziony, jeśli pozostanie na kolejny sezon w Realu Sociedad. Arsenal z kolei musi rozglądać się za innymi opcjami, gdyż cel numer jeden na pewno nie zawita na Emirates Stadium.