Arsenal zdeterminowany, by pozyskać Osimhena. Chelsea i Man Utd szykują kontratak!

Arsenal w tej kampanii nie może pochwalić się tak świetną ofensywą, jak Liverpool. W związku z tym decydenci klubu z Premier League są w trakcie analizy tego, kto może trafić do klubu w trakcie letniego okna transferowego. Interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że na celowniku Kanonierów znajduje się Victor Osimhen. Działacze stołecznego klubu są podobno do tego stopnia zdeterminowani, aby pozyskać Nigeryjczyka, że są gotowi wyłożyć na transakcję 75 milionów euro. Tyle wynosi klauzula odstępnego wpisana w umowie zawodnika. Osimhen znajduje się też na liście życzeń Chelsea i Manchesteru United.

Fichajes.net podkreśla jednak, że Arsenal ma priorytetowo traktować ruch z udziałem Osimhena. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma mieć to, że nie do końca ze swoich ról wywiązywali się Gabriel Jesus oraz Kai Havertz. Ich postawa w ostatniej tercji boiska sprawiła, że Mikel Arteta zaczął poważnie rozważać pozyskanie nowego gracza do ofensywy.

Osimhen aktualnie broni barw Galatasaray, do którego został wypożyczony z SSC Napoli. Niemniej przeprowadzka zawodnika do jednej z ekip z Premier League wydaje się nieunikniona. Najbliższe tygodnie mogą być decydujące w kontekście przyszłości reprezentanta Nigerii.

Osimhen w tej kampanii wystąpił jak na razie w 29 meczach. Zdobył w nich 23 bramki i zaliczył też pięć kluczowych podań.

