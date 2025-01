Arsenal w zimowym okienku transferowym miał sprzedać Kierana Tiernaya do Celticu Glasgow. Finalnie jednak nie dojdzie do transakcji. Mikel Arteta jednak nie pozwolił Szkotowi na zmianę klubu - informuje "The Telegraph".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kieran Tierney zostanie w Arsenalu!

Arsenal w obecnym sezonie ma spore problemy w defensywie. Wielu zawodników bowiem zmaga się z kontuzją, przez co Mikel Arteta niemal co mecz musi rotować składem. Na dodatek klub miał opuścić Kieran Tierney. Szkocki defensor w ostatnich tygodniach prowadził rozmowy z Celticiem Glasgow, aż wreszcie strony doszły do porozumienia. Jak się okazuje, do tego transferu jednak nie dojdzie.

Z informacji przekazanych przez „The Telegraph” dowiadujemy się, że Arsenal zablokował transfer Kierana Tierneya do Celticu Glasgow. Klub podjął taką decyzję po namowach Mikela Artety. Hiszpański szkoleniowiec zareagował tak, ponieważ ma mało opcji na lewej obronie. Trener Kanonierów zatem wierzy, że reprezentant Szkocji może odegrać ważną rolę w drugiej części sezonu.

Kieran Tierney przeniósł się do Arsenalu w 2019 roku. Wówczas Kanonierzy zapłacili Celticowi Glasgow za ten transfer aż 27 milionów euro. Szkot miał swoje dobre momenty, jednak częściej nie prezentował poziomu na miarę londyńskiego zespołu. W minionym sezonie zawodnik był wypożyczony do Realu Sociedad.

W trwającej kampanii natomiast Kieran Tierney rozegrał tylko pięć spotkań w koszulce Arsenalu. Wyłącznie dwa występy przypadły na rozgrywki Premier League i trwały one zaledwie 16 minut.