Alexander Isak jest otwarty na transfer do Premier League. O pozyskanie Szweda zabiega Arsenal. Londyńczycy mają jednak konkurencję.

Arsenal poszukuje napastnika

Kandydatem do wzmocnienia ofensywy londyńczyków jest Alexander Isak

Szwed znalazł się na celowniku kilku klubów Premier League

Trzej giganci Premier League zainteresowani

W zimowym oknie transferowym Arsenal opuścił Pierre-Emerick Aubameyang, który dołączył do Barcelony. Ponadto kontrakty ważne przez mniej, niż pół roku mają Alexandre Lacazette i Eddie Nketiah. Prawdopodobnie żaden z nich nie przedłuży umowy. Nie dziwi zatem fakt, że londyńczycy muszą przebudować formację ataku.

Na celowniku Arsenalu był Dusan Vlahovic, który zamierzał przenosić się do Londynu. Zamiast tego wzmocnił Juventus. W związku z tym Kanonierzy swoją uwagę skierowali na Alexandra Isaka, czyli rewelacyjnego 22-latka z Realu Sociedad. Szwed w tym sezonie obniżył loty, gdyż strzelił osiem goli (rok temu 17). Mimo tego wciąż jest rozchwytywany przez czołowe kluby.

Pozyskanie Isaka to skomplikowane zadanie. Najlepiej przekonała się o tym Barcelona, która chciała mieć go w swoich szeregach. Real Sociedad zażądał zapłacenia klauzuli odstępnego w wysokości około 85-90 milionów euro. Podobnie było w przypadku Arsenalu. Mimo tego londyńczycy wciąż uważani są za faworyta do sprowadzenia 22-latka.

Isak wzbudził zainteresowanie wielu klubów Premier League. Postępom Szweda przygląda się Manchester United, który stale łączony jest z transferem nowego napastnika. Zwłaszcza w przypadku braku kupna Erlinga Haalanda. Konkurentem Arsenalu jest również lokalny rywal, czyli Chelsea, która potrzebuje bramkostrzelnego snajpera.

