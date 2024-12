Arsenal lada moment może pożegnać się z obrońcą. Kieran Tierney bowiem przygotowuje się do zmiany barw klubowych. Celtic Glasgow jest zainteresowany powrotem Szkota - donosi "Todo Fichajes".

MI News & Sport / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta oraz Kieran Tierney

Kieran Tierney przygotowuje się do odejścia z Arsenalu

Arsenal w minioną środę wykonał swoje zadanie, pokonując przed własną publicznością Crystal Palace w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej (3:2). Podopieczni Mikela Artety w trwającym sezonie mają swoje lepsze i gorsze chwile. Obecnie Kanonierzy zajmują trzecią lokatę w rozgrywkach Premier League. Ich strata do prowadzącego Liverpoolu wynosi sześć punktów, ale The Reds mają do rozegrania jeszcze zaległy mecz.

Z informacji przekazanych przez „Todo Fichajes” dowiadujemy się, że Arsenal już w styczniowym okienku transferowym może uszczuplić kadrę. Przyszłość Kierana Tierneya na Emirates Stadium bowiem stoi pod dużym znakiem zapytania. Reprezentant Szkocji przygotowuje się już do opuszczenia drużyny wicemistrzów Anglii.

Kieran Tierney nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego otoczenia. Wspomniane źródło donosi, że bliski zawarcia umowy ze szkockim defensorem jest Celtic Glasgow. Warto zaznaczyć, że 27-latek jest wychowankiem tego zespołu i byłby to dla niego wielki powrót. Zawodnik Arsenalu jednak wzbudza również zainteresowanie innych klubów Premier League, a także zagranicznych drużyn.

Kieran Tierney w trwającym sezonie tylko raz pojawił się na boisku w koszulce Arsenalu. Reprezentant Szkocji rozegrał 69 minut w ostatnim starciu przeciwko Crystal Palace w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej.