Arsenal może sprzedać Kiwiora. Reprezentant Polski wyceniony

Jakub Kiwior jest łączony z transferem. Arsenal go nie wypycha, ale może sprzedać w przypadku dobrej oferty. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, na ile go wyceniono.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal wycenił Kiwiora. Tyle trzeba zapłacić

Jakub Kiwior w poprzednim sezonie mógł zaznać częstszych występów w pierwszym składzie Arsenalu, bowiem zastępował kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. Tworzył duet w środku defensywy z Williamem Salibą, grając w prestiżowych dwumeczach Ligi Mistrzów z Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain. Kibice byli zadowoleni z jego gry, podobnie jak sztab szkoleniowy, który ceni go jako przydatnego i wszechstronnego zmiennika.

Wiadomo jednak, że Kiwior nie zdoła już podbić Emirates Stadium, a po transferze nowego obrońcy może grać jeszcze rzadziej. Z tego względu Arsenal nie wyklucza jego sprzedaży, choć oczywiście go nie wypycha z zespołu. Przyszłość reprezentanta Polski stoi pod znakiem zapytania – interesują się nim w szczególności włoskie kluby. Ofertę wypożyczenie z późniejszym wykupem złożyło także FC Porto, ale nie była ona wystarczająco dobra.

Aby Kiwior został sprzedany, jego przyszły pracodawca musi spełnić konkretne warunki. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że Arsenal wycenił Polaka na 35 milionów euro. Taka kwota wystarczy, by go pozyskać. Na ten moment Kanonierzy nie otrzymali tak wysokiej oferty.

Oczywiście może dojść do tego, że Kiwior Arsenalu nie opuści. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wiele razy mówiło się o jego odejściu, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem były właśnie Włochy.