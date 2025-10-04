Arsenal i Man City chcą zawodnika PSG. Giganci szykują 80 mln euro

Arsenal i Manchester City chcą wzmocnić środek pola w przyszłym roku. Na liście życzeń obu angielskich gigantów znajduje się Warren Zaire-Emery z Paris Saint-Germain - podaje "CaughtOffside".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Warren Zaire-Emery celem transferowym gigantów z Premier League

Arsenal i Manchester City należą do klubów, które uważnie obserwują sytuację pomocnika Warrena Zaire-Emery’ego, który obecnie reprezentuje barwy Paris Saint-Germain – poinformował serwis „CaughtOffside”. 19-letni francuski talent może stanąć przed kluczową decyzją w swojej karierze, ponieważ jego rola w zespole Luisa Enrique stała się mniej wyraźna niż w poprzednich sezonach.

Środkowy pomocnik jest uważany za jedno z najcenniejszych aktywów paryskiego klubu. Wychowanek akademii PSG zadebiutował w pierwszej drużynie jako 16-latek. Po triumfie paryżan w Lidze Mistrzów w minionym sezonie, Enrique wyraźnie postawił na tercet pomocników takich, jak Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz. To właśnie trójka tych piłkarzy zdominowała środek pola w najważniejszych meczach, a Zaire-Emery coraz częściej ogląda grę kolegów z ławki rezerwowych.

Okazuje się teraz, że pomocnik jest sfrustrowany ograniczoną liczbą minut. Choć paryski klub oficjalnie nie wystawił Zaire-Emery’ego na listę transferową, nie wyklucza możliwości sprzedaży, jeśli pojawi się oferta w granicach 70-80 milionów euro.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości 19-latka. Jeśli Enrique nie zagwarantuje większej roli zawodnikowi, to może rozważyć zmianę otoczenia już w zimowym oknie transferowym. Jego kontrakt na Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2029 roku.